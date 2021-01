Lipińska dopiekła Wieniawie. Czekała tylko na odpowiedni moment

- Wychodzę z założenia, że człowiek jest kompletnym intruzem w oceanie, w morzu i świecie zwierząt podwodnych. Nie należy ich dotykać, wyciągać z wody, tym bardziej, tak jak niektórzy, wyciągają rozgwiazdy, żeby zrobić im zdjęcie. Przemilczę... To nie jest nasz świat. Nasz świat jest tutaj na powierzchni i cieszmy się nim. I tak działamy destrukcyjnie na to, co na powierzchni, więc już dajmy chociaż spokój temu, co pod wodą - powiedziała.