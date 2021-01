To tu polskie gwiazdy skryły się przed pandemią. Zobacz mapę

Po kilku sezonach ciepłej i bezśnieżnej zimy w tym roku doczekaliśmy się prawdziwego białego puchu. Podczas gdy większość Polaków przygotowuje się na nadejście "bestii ze Wschodu", jak szumnie nazywany jest w mediach nadciągający nad Polskę zimny front, celebryci uciekają przed zimnem i koronawirusem do ciepłych krajów. Ponieważ w wielu krajach Unii Europejskich, podobnie jak w Polsce, panują liczne obostrzenia (mimo to na Teneryfie odpoczywają np. Olga Frycz i Maja Bohosiewicz), szczególnym powodzeniem cieszą się naprawdę dalekie, egzotyczne kierunki, a zwłaszcza te, które od turystów nie wymagają testów na kornawirusa. Najmodniejsze wśród gwiazd kierunki to: Meksyk, Dominikana i Zanzibar. Należącą do Tanzanii wyspę Oceanu Indyjskiego w ostatnich miesiącach odwiedziło naprawdę wielu rodzimych celebrytów.