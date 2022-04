Blanka Lipińska nie odpuściła. Zareagowała na przytyk Kubickiej

- Wiesz co, mnie rodzice wychowali tak, żeby nie wypowiadać się na tematy, na które nie mam pojęcia, bo to jest tak strasznie polskie - nie wiem, nie znam się, ale się wypowiem. Ja nie znam Sandry. W życiu jej na oczy nie widziałam, ani słowa z nią nie zamieniłam... I to chyba tyle, co mam do powiedzenia w tym temacie. Kropka - skomentowała.