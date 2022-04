Ale szpila od Kubickiej. Blanka nie będzie zachwycona

Jeszcze rok temu prasa kolorowa żyła związkiem autorki poczytnych erotyków z przystojnym muzykiem. Teraz Baron ma śmiałe plany co do wspólnej przyszłości z modelką Sandrą Kubicką. Przeszłość nie da mu jednak o sobie zapomnieć. Wszystko przez to, że Blanka Lipińska pisze scenariusz filmu, który ma opowiadać o ich płomiennym romansie.