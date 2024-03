Blanka Lipińska zdradza, ile trzeba zarabiać, by godnie żyć. Podała kwoty

Jeżeli cena mieszkania 70 mkw w standardzie takim wyższym to jest sześć tys. zł za sam wynajem mieszkania, plus do tego dajmy sobie benzynę i tak dalej, jedzenie, jakiekolwiek przyjemności, to ci się 15 tys. zł robi. A jak masz swoje mieszkanie, to ci co chwilę czynsz podnoszą i jak zaczniesz sobie liczyć, ile za to wszystko musisz zapłacić, to ci się 10 tys. zł robi z jedzeniem razem. Życie w Warszawie jest bardzo drogie. Naprawdę opłaca się żyć w innych krajach coraz bardziej - powiedziała w rozmowie z Plejadą.