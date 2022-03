Bogdan Rymanowski jest żonaty od 30 lat. "Myśl o rozwodzie jest jak lot w kosmos"

Z badań Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w Polsce na trzy zawierane małżeństwa przypada jeden rozwód. Do tego dochodzą liczne separacje i rozstania w nieformalnych związkach. Na tle tych statystyk małżeństwo Bogdana Rymanowskiego jest wyjątkowe, bo nie dość, że trwa już od prawie 30 lat, to gwiazdorowi Polsatu nigdy nawet przez myśl nie przeszło, by rozstać się z żoną. W czym tkwi sekret jego szczęścia?