Bohdan Gadomski tuż przed śmiercią zmienił testament. Sprawę bada prokuratura

Wiadomość o śmierci Gadomskiego pojawiła się na jego profilu na Facebooku 7 kwietnia. Kilkanaście godzin wcześniej znajomi i przyjaciele dziennikarza muzycznego alarmowali w sieci, że nie mają z Gadomskim kontaktu od przeszło dwóch tygodni. Okazało się, że 70-latek już nie żył, a jego kontem na Facebooku zarządzał tajemniczy znajomy i opiekun, pan Borys. Istnieje podejrzenie, że mężczyzna wykorzystał Gadomskiego i zmusił do zmiany testamentu.

Zanim na horyzoncie pojawił się pan Borys, Gadomskim opiekowała się pani Maria. Mecenas Marcin Białecki, pełnomocnik kobiety, powiedział "Faktowi", że mężczyzna zmusił jego klientkę do oddania kluczy do mieszkania, nakazał odsunięcie się od pana Gadomskiego i oddanie mu psa, Oskara, którym także się zajmowała.

- Pan Bohdan został zaciągnięty do banku przez nowego opiekuna, dał pełnomocnictwa i najprawdopodobniej zmienił swoją ostatnią wolę. Chcemy by okoliczności zmiany w testamencie zostały zbadane – mówił Białecki.

- O zgonie 70-latka powiadomił szpital, zwracając się o zbadanie sprawy. [Gadomski] do 6 marca 2020 przebywał w jednym z łódzkich szpitali, gdzie trafił w końcu lutego. Po wypisaniu ze szpitala udał się do domu zaprzyjaźnionych osób, które sprawowały nad nim opiekę. W dniu 8 marca 2020 r. rano wezwano tam pogotowie, w związku z utratą przytomności. Mężczyzna trafił do szpitala, gdzie 24 marca 2020 r. nie odzyskawszy przytomności zmarł – usłyszeliśmy w oświadczeniu.