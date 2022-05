Bono zaśpiewał w kijowskim metrze. Muzycy U2 mieli niezwykłe wsparcie

Bono i The Edge z zespołu U2 polecieli do Ukrainy, gdzie zagrali na żywo z lokalnym gwiazdorem. Muzycy przyzwyczajeni do grania na stadionach wypełnionych po brzegi tym razem dali kameralny występ na stacji metra w Kijowie. Słuchało ich niewielu, ale nagrania z występu szybko obiegły sieć.