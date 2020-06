Borys Szyc o filmie Sylwestra Latkowskiego. "Nie boję się linczu"

W połowie maja Sylwester Latkowski pokazał światu swój dokument "Nic się nie stało", który miał traktować o rzekomej pedofilii wśród celebrytów. Film wyemitowała Telewizja Polska, a po seansie w studiu telewizyjnym odbyła się debata. W czasie jej trwania Latkowski zaapelował bezpośrednio do Borysa Szyca.

- Chciałbym zacząć od apelu do Borysa Szyca. Borys, może czas nie tłumaczyć się, tak jak mi się tłumaczyłeś - że byłeś pijany wtedy, ćpałeś, mało pamiętasz... Czas, żebyś powiedział opinii publicznej, czego byłeś świadkiem, co robiłeś, czego nie robiłeś - powiedział.

Aktor oczywiście zareagował. Na Instagramie Borys Szyc pokazał archiwalne SMS-y od Sylwestra Latkowskiego, w których wyraźnie podkreślał, że o sprawie nic nie wie i sam walczył o to, aby właściciela Zatoki Sztuki ukarać za działania pedofilskie. To nie wystarczyło. Twórca filmu był nieugięty.

- Dlaczego niektórym przeszkadza, że Borys Szyc przyznał się do alkoholizmu? Może dlatego, że ich historia przypomina im, że sami mają problem z uzależnieniem. (...) Widzę, że jest uczciwy wobec siebie i innych. To dowód odwagi, ale też podstawa terapii, bo w miejscu do jakiego doszedł już nie ma ściemy - zastanawia się w piśmie terapeutka aktorka, Dorota Marta Woronowicz.