Borys Szyc pokazał 16-letnią córkę. Ależ wyrosła

Sonia wyrosła na piękną dziewczynkę. Znany tata nie szczędził jej ciepłych słów w urodzinowym poście. "Jak to możliwe...16 lat minęło jak jeden dzień. No może dwa. Jesteś mądrą, piękną i wrażliwą osobą córeczko. Życzę Ci żebyś była szczęśliwa, zdrowa i żebyś robiła to co kochasz. Na ostatnim zdjęciu widać co kochasz najbardziej...🥇🐴🐴🐴 a ja najbardziej kocham Ciebie" - napisał.