Borys Szyc został tatą. Zdradził płeć i imię malucha

"Pojawił się u nas w pierwszy dzień wiosny. W najdziwniejszą wiosnę, jaką pamiętam. Ma na imię Henryk. Jak jego pradziadek. Jest zdrowy, malutki i tak piękny, że powstrzymuje się by go nie zjeść. Bo schrupałbym mu stópki i rączki... A pachnie jak najpiękniejsze wspomnienia z dzieciństwa. Jego mama jest najdzielniejszą i najpiękniejszą kobietą, jaką znam. Cóż to za szczęście. Cóż to za dziwny czas. Pokolenie korona rusza w ten dziwny świat. My mamy nadzieję, że będzie lepszy, on ma teraz ochotę na mleko. I tyle go teraz obchodzi. I żeby być blisko. Jesteśmy. Bądźcie zdrowi" - napisał szczęśliwy tata na Instagramie.