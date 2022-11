Bovska solidaryzuje się z kobietami w leczeniu in vitro. "Przeszłam długą drogę, by o tym mówić"

To mocne i dla mnie bardzo ważne. Fajnie jest mieć poczucie, że to, co robisz, ma sens. W tym przypadku wystarczyłby mi jeden komentarz. A tych komentarzy jest tak wiele! Tak wielu pisze, że to, czym się podzieliłam, jest dla nich ważne. Co więcej bliżsi i dalsi znajomi do mnie dzwonią i mi za ten utwór, za ten głos dziękują. To sygnał, który daje mi pewien rodzaj spełnienia.