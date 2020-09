Bracia Golec mylą się nawet ich własnym dzieciom

Oprócz muzyki uwagę zwraca uroda mężczyzn. Jako bliźniacy jednojajowi są do siebie bardzo podobni. Rodzi to wiele kłopotliwych sytuacji.

- Wiele osób nas myli, nie rozpoznaje. Nawet nasza najbliższa rodzina. Mało tego, nawet nasze dzieci też się czasami mylą i mówią do Pawła "tata", a do mnie jego dzieci też "tata" - powiedział Łukasz Golec w rozmowie z "Faktem".

Co ciekawe, bracia Golec lubią wprowadzać w błąd postronnych i namawiają do tego innych bliźniaków. - Róbcie to, bo to jest naprawdę ewenement i warto - dodał Łukasz.