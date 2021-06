Brad Pitt odnalazł miłość? Jego partnerką ma być znana wokalistka

Według portalu Lainey Gossip, Brad Pitt jest w nowym związku. Jego wybranką ma być artystka Lykke Li. Szwedka, mieszkająca obecnie w Los Angeles, nagrywa płyty od 2008 r. Jej największy przebój "I Follow Rivers" z 2011 r. to utwór, który grany był w niezliczonej ilości klubów, a także wykorzystano go w reklamie marki Tommy Hilfiger. Co więcej, zdobył popularność także w wersji remiksowej. Piosenkarka jest także autorką utworu "Possibility", który można usłyszeć w "Zmierzchu". Prywatnie wychowuje 5-letniego syna Diona. Jego ojcem jest muzyk Jeff Bhasker.