Brad Pitt załamany? Nowe ws. procesu sądowego z Angeliną Jolie

Brad Pitt i Angelina Jolie rozwiedli się w 2016 r. po 11 latach związku. Wcześniej uchodzili za parę idealną. Jeszcze w listopadzie 2015 r. para udzieliła wspólnego wywiadu, w którym opowiadali o miłości, którą darzą siebie nawzajem i o wsparciu, jakie otrzymują. Od czasu rozwodu ich stosunki są jednak bardzo napięte. Byli małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia w kwestii opieki nad dziećmi. Ona podkreśla, że zależy jej tylko na dobru dzieci, on chciałby równego podziału w opiece nad pociechami.

Angelina Jolie nie ma jednak zamiaru odpuszczać mężowi i właśnie złożyła w sądzie nowe papiery. Zdaniem aktorki, jej mąż stosował przemoc domową, a nowe dokumenty mają być na to niezbitym dowodem. Nie jest jasne, czy wobec niej, czy dzieci. Jolie twierdzi w dokumentach, że dzieci są gotowe złożyć przed sądem zeznania w tej sprawie.

W tym przypadku dokumenty sądowe są prywatne i zapieczętowane, ale tak się składa, że dostęp do nich uzyskał blog poświęcony Hollywood, The Blast. Źródło bliskie Pitta zdradziło: "Brad jest załamany, że Angelina poszła tą drogą. Po ślubie pozostało jeszcze wiele emocji", "Wziął odpowiedzialność za swoje czyny i przyznał się do swoich problemów z przeszłości, przestał pić", "Małżeństwo było czasami bardzo namiętne i toksyczne i - tak jak wszystkie pary - walczyli, ale także spędzali razem wiele dobrych chwil", "Mówił o swoich problemach z alkoholem i narkotykami, kiedy byli razem".