Syn przeciwko ojcu. Przykre doniesienia z sali sądowej

Trudno było uwierzyć w to, że po dekadzie związek Angeliny Jolie i Brada Pitta rozpadł się. Jeszcze trudniej było uwierzyć w to, co działo się niedługo później. Krótko po tym, jak do mediów przedostała się wiadomość o tym, że Jolie złożyła papiery rozwodowe, zaczęła się między dawnymi kochankami prawdziwa brudna wojna. Przerzucali się oświadczeniami, w których twierdzili, że choć są "zasmuceni" sytuacją, najbardziej muszą teraz dbać o dobro dzieci. Natomiast jeszcze w 2016 r. pojawiły się doniesienia o tym, że opieka społeczna (Department of Children and Family Services) zajmuje się sprawą rzekomego znęcania się nad jednym z dzieci, do czego miał posunąć się pijany Brad Pitt.