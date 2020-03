Brad Pitt ma świetne relacje z córką. Shiloh chce z nim zamieszkać

W USA, podobnie jak w całej Europie, panuje pandemia koronawirusa. Dzieci Angeliny Jolie i Brada Pitta chcą być jak najdalej od Hollywood do czasu, aż sytuacja się uspokoi. Shiloh Jolie-Pitt twierdzi, że aktor uchroni ją przed zakażeniem.

Shiloh Jolie-Pitt to najstarsza biologiczna córka hollywoodzkiej pary. Amerykański serwis "Star" donosi, że pociechy aktorów doskonale czują się w domu ojca i to właśnie tam chcą być w czasie przymusowej izolacji.

- W tej chwili uważają, że ich tata bardzo ich uspokaja. Brad jest bardzo szczęśliwy, że ma swoje dzieci, kiedy tego zechcą. Oczywiście ostateczna decyzja należy do Angie - podaje informator.

Podobno Brad Pitt i Shiloh zbudowali wyjątkową więź i czują się świetnie w swoim towarzystwie. Aktor jest podobno wymagającym ojcem, ale dzieci i tak uwielbiają spędzać z nim czas. Gwiazdor marzy o tym, by jego pociechy poszły do normalnej szkoły. Do tej pory pobierali lekcje w domu.