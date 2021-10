Brad Pitt przegrywa. Kluczową rundę w sądowej batalii wygrała Angelina Jolie

Po decyzji Sądu Najwyższego Kalifornii, trwająca od kilku już lata sądowa batalia o prawa do opieki nad dziećmi Angeliny Jolie i Brada Pitta, rozpoczyna się praktycznie od początku. To oczywiście świetna wiadomość dla Jolie, która do czasu ostatecznego wyroku w tej sprawie, ma niemal całkowitą wyłączność do opieki nad pięciorgiem dzieci.