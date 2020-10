Brad Pitt rozstał się z Nicole Poturalski. "To nigdy nie było tak na poważnie"

O nowym związku Brada Pitta zaczęło być głośno po tym, jak aktor został przyłapany na wakacjach we Francji, które spędził z tajemniczą kobietą. Jeszcze wtedy nikt nie wiedział, że chodzi o 27-letnią Nicole Poturalski . Para miała przylecieć na lotnisko Charlesa de Gaulle'a i udać się do posiadłości, w której gwiazdor poślubił Angelinę Jolie. Ani Brad Pitt, ani modelka nie potwierdzali tych informacji, ale zachodnie media podawały, że Amerykanin i Polka byli parą.

Jak się okazuje, kilkumiesięczna relacja Brada Pitta i Nicole Poturalski przeszła już do historii. Z doniesień serwisu Page Six wynika, że ich relacja miała być wyłącznie krótkim romansem. "To nigdy nie było tak na poważnie, jak mogło się wydawać. Związek zakończył się jakiś czas temu. To już naprawdę definitywny koniec" - czytamy.