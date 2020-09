Dziewczyna Brata Pitta na wybiegu. Zachwyciła wszystkich na Tygodniu Mody w Mediolanie

O tym, że Brad Pitt ma nową dziewczynę, zaczęło być głośno kilka miesięcy temu. Para była rzekomo widziana we Francji. Nicole i hollywoodzki aktor mieli udać się do posiadłości Pitta, w której w 2016 odbył się jego ślub z Angeliną Jolie. Od tego czasu w mediach co chwilę pojawiają się nowe doniesienia o nim i 27-letniej modelce.