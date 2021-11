Bradleya Coopera zaatakował nożownik. Zrobił coś, czego nie powinien

- Miałem słuchawki, więc nie słyszałem, co do mnie mówi. Myślałem, że chce sobie zrobić ze mną selfie. Wtedy spojrzałem w dół i zobaczyłem nóż. Pamiętam, że od razu pomyślałem, że to całkiem spory nóż, dwuipółcalowe ostrze. Popatrzyłem facetowi w oczy i zdziwiło mnie, jak młody jest ten człowiek. Uczy się nas, by w chwili ataku nie uciekać. A ja popchnąłem go, przeskoczyłem przez bramkę i uciekłem - powiedział.