Jennifer Lawrence była bliska śmierci. Wspomina feralny lot

Gwiazda wspomniała, że nie było to dla niej doświadczenie z cyklu "co cię nie zabije, to cię wzmocni". Niełatwo było jej się przełamać, by kontynuować podróż. Żeby wejść na pokład kolejnego samolotu musiała "znieczulić się tabletką i kilkoma buteleczkami rumu". Wspomnienie zaś jest w niej ciągle żywe i nie pomaga w walce ze strachem przed lataniem. – Latanie jest przerażające. A ja, cóż, muszę to robić cały czas – podsumowała.