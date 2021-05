Branża żąda odmrożenia koncertów. "Nie możemy pracować. To skandal"

Formalnie to nie jest możliwe. Możliwe są co najwyżej koncerty online, bez publiczności. Ale wiadomo, Polak potrafi. Jak się bardzo chce, można bez problemu znaleźć obejście obowiązujących przepisów. I koncert zagrać jako kabaret czy stand-up, bo one są dozwolone. Wystarczy powiedzieć kilka żartów ze sceny. Albo zaprosić aktora do etiudy na scenie.