Brat Krzysztofa Krawczyka nie żyje. Ujawniono szczegóły dotyczące pogrzebu

Z ustaleń "Super Expressu" wynika, że młodszy brat Krzysztofa również zachorował na COVID-19 i musiał przez to trafić do szpitala. Spędził tam ostatnie tygodnie i kiedy cała Polska płakała po Krzysztofie, Andrzej sam walczył o życie i nie był niczego świadomy. "Miał koronawirusa. Był w szpitalu. Rodzina nawet nie mogła poinformować go o śmierci brata" – zdradził informator dziennika.