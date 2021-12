Brat Rozenek ma parcie na szkło. Na razie nikt go nie chce

Nowe obowiązki nie przeszkadzały mu w przyjęciu propozycji z TVP. Kostrzewski został jednym z jurorów "You Can Dance – Nowa generacja", gdzie oceniał występy młodych tancerzy. Poradził sobie świetnie i zdobył sympatię widzów. Czy to oznacza, że zobaczymy go jeszcze w innym programie?