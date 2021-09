"Przeprowadzam się do Polski". Brat Małgorzaty Rozenek zdradził powód

Michał Misha Kostrzewski, Agustin Egurrola i Klaudia Antos weszli w skład jury programu "You Can Dance – Nowa Generacja", który wystartuje w piątek 10 września. Kostrzewski, starszy o pięć lat brat Małgorzaty Rozenek-Majdan, z tańcem ma do czynienia od najmłodszych lat. Cały czas pracuje też z młodymi tancerzami, więc wydaje się być stworzony do nowego show, w którym zaprezentują się młodzi adepci sztuki tanecznej.