Bratanek zdobywczyni Oscara skatował 18-latka. Straszliwe obrażenia

Do sądu wpłynął pozew przeciwko bratankowi słynnej aktorki Meryl Steep. Miał bestialsko pobić nastolatka i obrzucić go rasistowskimi obelgami. Mogło skończyć się tragedią, co pokazują zdjęcia policji.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

31-letni bratanek Meryl Streep zmasakrował nieznajomego nastolatka (Getty Images)