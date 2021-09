Bratowa Kate założyła przepiękną suknię ślubną po teściowej. Księżna nie mogła jej wykorzystać na swoim ślubie

Żona Jamesa Middletona na poważnie wzięła przesąd, by na ślubnym kobiercu mieć na sobie coś pożyczonego. - Przymierzyłam suknię ślubną Carole, gdy rozmawiałyśmy o sukienkach i wymieniałyśmy się pomysłami podczas lockdownu. I zakochałam się w niej. Pasowała na mnie idealnie, była dokładnie tym, czego chciałam. Zawsze martwiło mnie to, że suknię ślubną zakłada się tylko raz, więc tym cudowniej było dać tej kreacji drugie życie - mówiła piękna panna młoda w rozmowie z "Hello!".