Brian Austin Green szybko znalazł pocieszenie. Żona zostawiła go z dziećmi

Serwis TMZ ogłosił z dumą, że " Brian Austin Green wraca do gry". Taką tezę ilustruje nagranie od paparazzo, na którym widać aktora z modelką Tiną Louise w drodze na lunch. Niedawno Green był widziany z inną gwiazdą, 25-letnią Courtney Stodden, która rozwiodła się w marcu po 9 latach małżeństwa. Zaufane źródła mówią jednak, że Green i Stodden łączy tylko platoniczna znajomość. Sprawa wygląda zupełnie inaczej w przypadku Louise.

Green zaczepiany przez paparazzo nie komentował swojego wyjścia z nową dziewczyną. Cierpliwie znosił wszystkie pytania w drodze do wegańskiej knajpy w LA. Green i Louise chcieli spędzić trochę czasu w Sugar Taco, ale przyszli przed otwarciem i pocałowali klamkę. Co ciekawe, modelka jest współwłaścicielką lokalu, ale najwyraźniej nikt z obsługi nie wiedział o jej wcześniejszym przyjściu. Para celebrytów nie zraziła się i poszła szukać innego miejsca. Informator TMZ donosił, że po lunchu Green i Louise udali się w tym samym kierunku.

Tina Louise to 39-letnia modelka z Australii, słynąca z okładkowych sesji dla "Maxima" i odważnych zdjęć wrzucanych na Instagram, gdzie śledzi ją prawie 2,5 mln osób.

Przypomnijmy, że Brian Austin Green i Megan Fox poznali się na planie serialu w 2004 r. Po dwóch latach ogłosili zaręczyny, ale później je zerwali. W końcu jednak doszli do wniosku, że są sobie pisani i w 2010 r. stanęli na ślubnym kobiercu. Doczekali się trójki dzieci, ale życie rodzinne nie było usłane różami.

Kilka tygodni temu Megan Fox wyprowadziła się z domu i zaczęła być widywana w towarzystwie młodszego rapera, Machine Gun Kelly'ego. Brian Austin Green wyznał, że między nim a żoną nie układało się od miesięcy. Małżonkowie żyją osobno, przy czym to on zajmuje się dziećmi. 34-latka rzuciła się w wir pracy i tylko to ją teraz interesuje.