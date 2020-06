Megan Fox zostawiła męża i dzieci. Aktor pokazał zdjęcie z synami

Na zdjęciu widać synów, których Greenowi urodziła Megan Fox. Są to: 8-letni Noah, 6-letni Bodhi i 4-letni Journey. Rodzice nigdy nie kryli, że stawiają na bezstresowe wychowanie i pozwalają chłopcom na o wiele więcej niż przeciętni opiekunowie. Smoczek w buzi 4-latka jest tego dobrym przykładem (powyżej 18. miesiąca życia ssanie smoczka jest uznawane przez lekarzy za szkodliwy nawyk). Z kolei najstarszy Noah sam wybiera sobie garderobę i są to zazwyczaj sukienki.

Miesiąc temu Megan Fox wyprowadziła się z domu i zaczęła być widywana w towarzystwie młodszego rapera, Machine Gun Kelly 'ego. Brian Austin Green wyznał, że między nim a żoną nie układało się od miesięcy. Małżonkowie żyją osobno , przy czym to on zajmuje się dziećmi. 34-latka rzuciła się w wir pracy i tylko to ją teraz interesuje.

- Powiedziała mi: "Wiesz co, kiedy pracowałam z dala od domu, dotarło do mnie, że wtedy czuję się bardziej sobą i lubię siebie w takiej sytuacji. Myślę, że to jest coś, co powinnam dla siebie spróbować". To mnie zmartwiło, ale nie mogę się na nią denerwować z tego powodu, bo ona nie prosiła o takie uczucia – mówił wyrozumiały mąż.