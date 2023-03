Brian May z tytułem szlacheckim. Otrzymał go z rąk króla Karola

Teraz do tego znamienitego grona dołączył Brian May. Gitarzysta "Jej Królewskiej Mości", (jak lubili sami ją określać) kultowej grupy Queen. Wyróżnienie przyznał król Karol. To jeden z najbardziej wdzięcznych królewskich obowiązków. To także jeden z pierwszych tytułów przyznanych przez Karola, oficjalnie króla. Oficjalne zdjęcie pojawiło się na profilu zespołu.