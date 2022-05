Britney Spears przeraża fanów. Wciąż publikuje półnagie zdjęcia. Teraz wrzuciła film

Britney Spears od listopada zeszłego roku jest wolnym człowiekiem. Wcześniej przez 13 lat kuratelę nad jej majątkiem, ale też życiem prywatnym sprawował ojciec. 12 listopada 2021 r. nadzór kuratorski zakończył się, a piosenkarka może znów robić dokładnie to, co chce. Szybko okazało się, że Britney chce pokazywać w sieci swoje nagie ciało. Może to robić, więc robi. Po co? To pytanie zadaje sobie część z dużej społeczności fanów gwiazdy.