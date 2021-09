To już koniec piekła. Ojciec złożył papiery w sądzie

Britney wyznała, że ojciec na siłę zamknął ją w zakładzie dla osób z problemami psychiatrycznymi, zmuszał do brania silnych leków uspokajających i nie pozwalał na to, by usunęła wkładkę domaciczną, która blokuje jej możliwość zajścia w ciążę. - Chcę urodzić dziecko i wziąć ślub. Mam do tego takie samo prawo, jak każdy inny człowiek - mówiła przed sądem.