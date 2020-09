Britney Spears sądzi się z ojcem. Od lat zarządza jej majątkiem

W Los Angeles ruszy proces z udziałem Britney Spears, która domaga się przydzielenia jej nowego kuratora i ujawnienia informacji, które Jamie, jej ojciec, ukrywał latami. - W dużej mierze nasze działanie jest rozsądnym, a nawet przewidywalnym wynikiem agresywnego stosowania przez Jamesa procedur, by zminimalizować ilość znaczących informacji, które mogły trafić do szerokiej publiczności – mówił "Los Angeles Times" adwokat gwiazdy.

Britney Spears od lat może liczyć na wsparcie fanów, którzy zapoczątkowali ruch #FreeBritney. Uważają oni, że ich idolka jest zasadniczo przetrzymywana w niewoli przez ojca-kuratora. Fani przez lata gromadzili się przed rozprawami sądowymi i cytowali to, co uważają za tajne wezwania o pomoc w postach piosenkarki w mediach społecznościowych.

Gwiazda wnioskuje, by jej tymczasowa kuratorka, Jodi Montgomery, całkowicie przejęła obowiązki ojca Britney, który dochodzi do siebie po operacji okrężnicy. Domaga się także, by Jamie Spears przestał sprawować władzę nad jej majątkiem. Ojciec piosenkarki zarabia jako kurator 130 tys. dol. rocznie (prawie pół miliona zł).