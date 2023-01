Britney Spears się rozwodzi? Tak twierdzi amerykański tabloid

Według informacji TMZ, wiele wskazuje jednak na to, że szczęśliwe małżeństwo Britney Spears to melodia przeszłości. Portal podaje, że piosenkarka sprzedaje dom, który nabyła wraz z trzecim mężem. Posiadłość została wystawiona za 17,5 mln dolarów. Oficjalnym powodem jest to, że dom po prostu już się jej nie podoba.