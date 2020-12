Britney Spears spędza święta bez synów. Miała jedno pocieszenie

Britney Spears jest matką dwóch nastoletnich synów, którzy na co dzień są pod opieką ojca. Tuż po rozwodzie piosenkarka miała takie same prawa do wychowywania dzieci jak jej były mąż, ale sytuacja zmieniła się kilka miesięcy później. I dziś to ojciec chłopców decyduje, gdzie spędzą święta.

Britney Spears straciła prawa rodzicielskie kilka miesięcy po rozwodzie Źródło: Getty Images