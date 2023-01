Britney Spears zapewnia, że nie ma załamania nerwowego. "Nigdy nie czułam się lepiej"

Przez kilkanaście lat, gdy Britney Spears tkwiła pod kuratelą ojca, jej wierni fani walczyli o to, by księżniczka popu znów mogła sama decydować o sobie. Teraz, choć od jesieni 2021 roku Britney jest już "wolna", fani wciąż zdają się o nią martwić. Niedawno, gdy na jakiś czas artystka zniknęła z Instagrama, zaalarmowali nawet policję, by upewnić się, czy wszystko z nią w porządku. Funkcjonariusze faktycznie złożyli wizytę w domu gwiazdy, ujawniając jedynie mediom, że nie odnotowali, by Britney Spears była w jakikolwiek sposób zagrożona.