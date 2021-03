Brodka w ślubnej sukni. Pokazała zdjęcie z raperem, fani zachwyceni

Brodka: "Lubię śpiewać z chłopakami"

Ale to dopiero przedsmak przed tym, co Brodka zaserwuje na nadchodzącym autorskim albumie. Właśnie uchyliła rąbka tajemnicy – 3 marca ukaże się promujący krążek singiel "Game Change". I będzie to z pewnością singiel intrygujący, bo zaprosiła do niego jednego z najpopularniejszych obecnie raperów – Quebonafide.