Broni Górniak. "Nadzwyczaj mądra i szalenie silna kobieta"

Nie milkną echa głośnych wypowiedzi Edyty Górniak dotyczących pandemii koronawirusa. Piosenkarka podczas trzygodzinnej transmisji na Instagramie podsycała koronasceptyczne nastroje . W dużym skrócie artystka zapewniała, że nie ma żadnego zagrożenia, COVID-19 to wymysł polityków i wrogich sił, a w szpitalach leżą statyści. Z tylnego siedzenia wszystkim steruje Bill Gates, który za pomocą szczepionek chce doprowadzić do depopulacji. "Łatwo można to połączyć" - stwierdziła Górniak.

" Większość nawet nie pokusiła się o szerszą analizę tych słów, tylko powtarza te swoje brednie jak stado osłów. Wiec posłuchajcie, ja zawsze jestem ze swoimi Przyjaciółmi. Wie to każdy mój Przyjaciel. Nie chodzi jednak o to by bezmyślnie przytakiwać, a rozumieć co ktoś do was mówi. Nie bedę zabierał głosu za Edytę, nie jestem jej rzecznikiem. Ale wy, którzy tak sobie dziś połajacie, wiedzcie, że za miesiąc będzie już o was cicho. A dorobek Edyty Górniak pozostanie już na zawsze" - ocenił.