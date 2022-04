Bryan Adams chciał zaśpiewać piosenkę Gawlińskiego. Lider Wilków kazał mu "pocałować się w d..ę"

- Kiedyś poprosił mnie menedżer Bryana Adamsa o "Urke", bo chciał go nagrać na swoją płytę. Były dwa warunki. Jeden był taki, że zmieni tekst i będzie on zupełnie inny, bo on śpiewa tylko o miłości i on takiego tekstu nie zaśpiewa. Ja mu powiedziałem: "To pocałuj się w d**ę i sam se skomponuj piosenkę i już".