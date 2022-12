Brytyjczycy mają dość księcia Harry'ego. Chcą odebrać mu tytuł

Motywem przewodnim serialu są powracające porównania Meghan do "królowej ludzkich serc", jako ofiary drapieżnych mediów, ale też samej rodziny królewskiej. Okazuje się, że Brytyjczycy nie kupili tej narracji. Według sondażu zamówionego pod koniec grudnia przez "The Times", sympatię do celebryckiej pary zza oceanu zadeklarowało jedynie 17 proc. obywateli. W przypadku Williama i Kate ten odsetek wyniósł 44 proc.