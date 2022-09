Meghan Markle to "narcystyczna socjopatka". Tak twierdzą jej byli współpracownicy

Na początku października w brytyjskich księgarniach pojawi się książka Valentine Lowa "Courtiers: The Hidden Power Behind The Crown", która opisuje "rządy" księcia Harry'ego i Meghan Markle na dworze królewskim. To dobrze udokumentowany akt oskarżenia, szczególnie wobec byłej księżnej. Jawi się ona jako perfidna despotka i oszustka.