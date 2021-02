Blisko połowa ankietowanych obywateli Wielkiej Brytanii jest za usunięciem księcia Harry'ego z kolejki oczekujących na objęcie królewskiego tronu. Mniej niż 1/3 pytanych jest za utrzymaniem praw do tytułu króla Wielkiej Brytanii dla niego.

Co ciekawe, to konserwatyści w dużej mierze chcą odsunięcia Harry'ego z kolejki do tytułu króla.