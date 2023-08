Brytyjscy klasycy metalu na zamku krzyżackim w Bytowie. Venom Inc. gwiazdą Thunder Festu

- Od początku korzystam ze znajomości, które nabyłem grając koncerty z The Black Thunder i Calm Hatchery. W ten sposób docierałem do zespołów, które chciałem ściągać. Z Vaderem grałem wcześniej dwie trasy. Odezwałem się do Macieja Mińczykowskiego z Left Hand Sounds, by ściągnąć zespoły, z którymi współpracuje agencja - mówi organizator Thunder Festu.