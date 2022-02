Siedem albumów w rok. Nowe projekty pozwoliły na przekroczenie granic

Myślę, że jak najbardziej. Gdy rozmawialiśmy o pomysłach na ten kawałek, poprosiłem gitarzystę by napisał mroczną balladę, do której zrobiłbym melodyjne wokale. Chciałem dać coś na otwarcie, co zdziwi ludzi i będzie nietuzinkowe. Melodyjne wokale w Lesie Trumien to coś, do czego nasz gitarzysta nie był do końca przekonany. Na pierwszej EP-ce było ich mało, ale na albumie już więcej i koniec końców Bartek (Bartłomiej Duszkiewicz, gitarzysta Lasu Trumien - red.) przekonał się do nich. Słyszy od ludzi, że to nas w jakiś sposób wyróżnia, co mnie bardzo cieszy. Nie chcieliśmy, by była to kolejna kapela sludge'owa, w której facet drze się tak samo przez 40 minut, ale żeby były tu momenty, które zostają w pamięci, czemu sprzyja melodia. Chcieliśmy, by było tak różnorodnie w tym gatunku muzycznym, na ile można sobie pozwolić.