Był gwiazdą Paranienormalnych. Mówi, dlaczego już razem nie występują

Co stało się z kabaretem? - To nie był rozpad. Po prostu poszliśmy swoimi drogami - skomentował Kwiatkowski w "DDTVN". I dodał, że byli grupą charyzmatycznych facetów w jednym wozie krążącym po Polsce i każdy chciał pokazać się, miał swoje silne ego. Do rozstania musiało w końcu dojść.