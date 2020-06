Był Linda, teraz Janda. Włączyła się w akcję przeciwko Andrzejowi Dudzie

Kampania wyborcza trwa w najlepsze, kandydaci jeżdżą więc po Polsce i próbują przekonać do siebie wyborców. Stosunkowo nowy w wyścigu o fotel prezydenta Polski jest Rafał Trzaskowski , który cieszy się sporym poparciem w środowisku polskich gwiazd. Filmik, będący wyrazem poparcia, opublikował ostatnio Michał Żebrowski . Jest też akcja "trzask i po długopisie", którą nakręca Krzysztof Materna .

Materna do akcji zaprosił swoich przyjaciół. Na jednym z filmików zamieszczonych na Instagramie można zobaczyć Krystynę Demską-Olbrychską, małżeństwo Cezarego i Katarzyny Żak czy też Piotra Machalicę .

- Jeżeli pan Duda zostałby prezydentem na kolejną kadencję, to nadziei nie ma żadnej. To byłby tunel bez światełka. I wielu ludzi już to rozumie - mówiła ostatnio w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".