Był uzależniony od "pigułek gwałtu"? Wychodzą na jaw nowe fakty o gwiazdorze

W "George Michael: A Life" autor zaznacza, że do odwyku przekonał muzyka ostatecznie psychiatra. Gwiazdor spędził w ośrodku w Szwajcarii sporą część roku, co miało go kosztować ok. 1,5 mln funtów. Po powrocie do Wielkiej Brytanii ponownie się uzależnił. Przez GHB poważnie przytył, co przełożyło się na problemy z wątrobą. Zmarł 26 grudnia w swoim domu w Londynie. Dopiero w marcu 2017 do publicznej wiadomości podano, jaka była przyczyna śmierci gwiazdora. Stwierdzono rozległą kardiomiopatię, zapalenie mięśnia sercowego i stłuszczenie wątroby – raport z toksykologii lekarze utajnili na prośbę rodziny.