Była biedna jak mysz kościelna. Wchodziła do auta przez bagażnik

Jakiś czas temu australijski tabloid zamieścił wspomnienia osobowości telewizyjnej Lisy Gleave, która zdradziła, że razem z Meghan występowały w teleturnieju "Deal or No Deal" .

Książę Harry pozywa brytyjską gazetę o zniesławienie

Ale zanim Meghan dostała rolę w szalenie popularnym serialu " W garniturach ", łapała się różnych okazji, aby zarobić. Wystąpiła np. w teledysku Tori Amos , choć mówienie o "roli", to gruba przesada.

"Wystarczy mrugnąć, by ten epizod przegapić, bo Meghan przechodzi obok zamkniętego szklanego pomieszczenia z piosenkarką w środku i tylko mu się przygląda, ale zarobiła sześćset dolarów i w ciągu kilku tygodni wzięła udział w castingu do innej roli - w klipie Shakiry" – piszą autorzy książki.

Podczas studiów na Uniwersytecie Północnozachodnim Meghan klepała biedę i musiała imać się różnych zajęć, aby przeżyć – była m.in. opiekunką do dzieci. Nie stać jej też było na porządny samochód.

"Gdy Meghan przyjechała do Londynu, minęło już 5 lat od przeprowadzki do Toronto, gdzie zaczęła występować w serialu "W garniturach", a jej życie w niczym nie przypominało zmagań początkującej aktorki w Los Angeles, która jeździła na castingi zdezelowanym fordem explorerem, tak na marginesie, z braku pieniędzy nie mogła go naprawić, gdy centralny zamek przestał działać (i przez pięć miesięcy wsiadała przez bagażnik)" – piszą autorzy książki "Harry i Meghan: Chcemy być wolni".