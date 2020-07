Koleżanka przerywa milczenie. Mówi, jak wspomina pracę z Meghan

Zanim świat poznał ją jako księżnę Susseks, Meghan Markle przez lata szlifowała obcasami korytarze wytwórni i plany filmowe, mozolnie pnąc się po szczeblach kariery. Oczywiście widzowie, również polscy, kojarzą ją przede wszystkim jako uroczą Rachel Zane z serialu "W garniturach" (org. " Suits "), w którym grała od 2011 do 2018 r.

Ale była to jej ostatnia i, nie oszukujmy się, najbardziej znacząca rola. Meghan zadebiutowała w 1995 r. rólką w " Świecie według Bundych " i nie została nawet wymieniona w napisach końcowych.

Meghan zmieniła wizerunek

W latach 2006-2007 przeżyła też romans z teleturniejem. Mowa o amerykańskiej edycji show "Deal or No Deal", w Polsce znanego jako "Grasz czy nie grasz", którego prowadzącym był Zygmunt Chajzer .

Jak zapamiętała ją ekipa programu? Wbrew temu, co chcieliby usłyszeć nieprzychylni Meghan dziennikarze, nikt na nią nie narzekał.

Meghan zagrzała na planie "Deal or No Deal" tylko chwilę i ruszyła w dalszą drogę. W 2011 r. dostała się do obsady "W garniturach", a reszta jest już historią.